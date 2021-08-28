برلماني : منح أبناء الريف تمويلا لمشروعات صغيرة يخفف عنهم أعباء المعيشة

ثمن النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لدعمه المتواصل تطوير وتنمية الريف المصري بعد أن عاني عقودا من التهميش لتأتي مبادرة حياة كريمة لتكون المنقذ لأبناء الريف.

أضاف " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مبادرة باب رزق التي أطلقها البنك الزراعي لتمويل شباب الريف والمرأة المعيلة، بقروض ميسرة ذات فائدة بسيطة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم بخلاف كونها فرصة عمل حقيقية.

اقترح عضو لجنة الزراعة، تقديم خدمة تمويلية لأبناء الريف تتمثل في منحهم طلب تمويل مشروع، معقبا " يعني مثلا اللي عايز مشروع معين يقدم علي طلب تمويله وده هيساهم في نمو نشاط أعمالهم خاصة أن هناك مشروعات تتطلب تمويل كبير".

جاء ذلك بعد أن قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى بمتابعة برامج باب رزق لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى والتي نظمها البنك الزراعى المصرى ، وذلك في إطار زيارته لمحافظة قنا لتفقد بعض المشروعات الزراعية وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري رافقهم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وكل من هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب و قيادات من وزارة الزراعة ومحافظة قنا والبنك الزراعي ونواب البرلمان.

أكد وزير الزراعة أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى اقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل اساسى للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة .

أضاف محافظ قنا أن البنك الزراعى المصرى دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة حيث يساهم فى مبادرة احلال السيارات الكبود الى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر إحتياجا.

واضاف أن برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال أكثر من ٤٠ فرعا بمحافظة قنا مشيرا إلى أنه تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن .