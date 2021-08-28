البنك الزراعي: قروض تمويلية بمبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية.. ونواب: المبادرة تعمل على توفير دخل شهري ثابت للشباب والمرأة المعيلة أيضًا وجهود واسعة لوزارة الزراعة في تحسين أحوال المزارعين

أمين قوى عاملة النواب : دعم المرأة الريفية خاصة المعيلة من أولويات الحكومة.. وتغيير جوهري للريف

برلماني: مبادرة باب رزق توفر مصدر دخل ثابتاً للشباب والمرأة الريفية

برلماني: منح أبناء الريف تمويلا لمشروعات صغيرة يخفف أعباء المعيشة عن عاتقهم

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى بمتابعة برامج باب رزق لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى والتي نظمها البنك الزراعى المصرى ، وذلك في إطار زيارته لمحافظة قنا لتفقد بعض المشروعات الزراعية وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري رافقهم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وكل من هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب و قيادات من وزارة الزراعة ومحافظة قنا والبنك الزراعي ونواب البرلمان.

وأكد وزير الزراعة أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل أساسياً للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة .

وأكد نواب البرلمان أهمية هذه المبادرة في دعم أبناء الريف من الشباب والمرأة المعيلة بإعتبارهم أكثر الفئات استحقاقا لهذا الدعم، موضحين أهم فوائدها.

بداية، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المرأة الريفية تعتبر العمود الفقري للأسرة حيث تقوم بأعمال متعددة سواء كان ذلك العمل في المنزل لخدمة أبناءها أو في الأعمال الزراعية لمعاونة زوجها، معقباً: "هي بطبعها نشيطة وبتحب العمل".

وأكد "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تقديم البنك الزراعي لقروض ميسرة تدعم الشباب والمرأة المعيلة بالريف يهدف إلي منحهم مصدر دخل ثابت شهريا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية دون وجود أي نوع من العقبات.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن متوسط قيمة التمويل الممنوح والذي يتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه، مقبول للغاية وذلك حتي لا يمثل الاقتراض عبء عليهم، معقبا " العجز عن السداد بيخلي ناس كتير متفكرش تستفيد من القروض دي" مما يعمل علي سداده بشكل ميسر خاصة وأن الفائدة متناقصة علي عدد السنوات.

وناشد البرلماني، بأهمية التركيز علي تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة بالريف ومن أبرزها تربية النحل التي تعد من المشروعات المربحة.

وتوجه النائب، بالشكر لوزارة الزراعة وجهودها الواسعة في تنمية الريف ودعم الفئات الأكثر احتياجاً به.

من جانبه أشاد النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بخطي الحكومة في تنمية وتطوير الريف المصري وتغيير شكل الحياة به تغييرا جوهريا وليس ظاهريا فقط بل أن التنمية تستهدف رفع كفاءة وجودة الحياة لأبناء الريف في ظل حركة التنمية الشاملة التي نشهدها حاليا.

و أكد " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن دعم المرأة الريفية وخاصة المعيلة من أهم أولويات القيادة السياسية، لافتا إلي أن المبادرة الأخيرة للبنك الزراعي بشأن تمويل المشروعات متناهية الصغر تهدف إلي استغلال طاقات هؤلاء الشباب من خلال تدشين استثمارات تدعمهم ماديا في المقام الأول ويليها خدمة الاقتصاد القومي للدولة.

و لفت أمين لجنة القوي العاملة، إلي أن الدولة تدعم صغار أصحاب المشروعات من خلال تولي الدولة مسئولية التسويق لمنتجات هذه المشروعات ومنحهم فرصة التصدير حال خروج المنتجات بجودة فائقة، أي بشكل عام الدولة تشجع العمل الاستثماري بإختلاف أحجامه.

ثمن النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لدعمه المتواصل في تطوير وتنمية الريف المصري بعد أن عاني عقودا من التهميش لتأتي مبادرة حياة كريمة لتكون المنقذ لأبناء الريف.

و أضاف " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مبادرة باب رزق التي أطلقها البنك الزراعي لتمويل شباب الريف والمرأة المعيلة، بقروض ميسرة ذات فائدة بسيطة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم بخلاف كونها فرصة عمل حقيقية.

و اقترح عضو لجنة الزراعة، تقديم خدمة تمويلية لأبناء الريف تتمثل في منحهم طلب تمويل مشروع، معقبا " يعني مثلا اللي عايز مشروع معين يقدم علي طلب تمويله وده يساهم في نمو نشاط أعمالهم خاصة أن هناك مشروعات تتطلب تمويلاً كبيراً".

ومن ناحية أخري أضاف محافظ قنا أن البنك الزراعى المصرى دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة حيث يساهم فى مبادرة احلال السيارات الكبود الى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا.

وأضاف أن برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال أكثر من ٤٠ فرعا بمحافظة قنا مشيرا إلى أنه تمت مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن .