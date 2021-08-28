برعاية رئيس الوزراء.. مؤتمر صحفى عالمى لعرض أحدث أساليب إعداد البطل الأوليمبى

يقدم الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مع فريق من الأطباء المتخصصين قي الطب الرياضي، الرؤية العلمية لإعداد البطل الأوليمبي في إطار دعم خطة مصر لإعداد أكبر عدد من الرياضيين القادرين على تحقيق ميداليات في باريس 202‪4 وذلك من خلال مؤتمر طبي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وسيعقد الدكتور حازم خميس، مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل أول سبتمبر في الثانية عشرة والنصف ظهرا بمصر الجديدة.



ويتحدث الفريق الطبي عن كيفية تفادي بعض مشاكل القلب التي يتعرض لها مجموعة من الرياضيين وكذلك أخطار المنشطات فضلا عن الأساليب الطبية الحديثة التي تستخدم للارتقاء بالمستوى البدني للاعبين من خلال مجموعة من الاختبارات والتحاليل والبرامج التي تم استخدامها مع عدد من اللاعبين منهم احمد اسامة الجندي.

يشارك في المؤتمر، الدكتور محمد يحي عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتور أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل والدكتور عمرو هلال أمين عام المؤتمر الطبي والذي سيمنح شهادات معتمدة دوليا للأطباء المشاركين في الفترة من 7 إلي 9 سبتمبر المقبل قي المركز الدولي للمؤتمرات.



ونظرا لأهمية الحدث فوافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي أن يوضع تحت رعايته.