برلماني: إطلاق منصة مودة بلغة الإشارة يؤكد دعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة

قال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمام متزايد بفئة ذوي الإعاقة، موضحا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد وهو يوجه رعاية خاصة بهذه الفئة، أملا في ادماجهم بشكل كامل في المجتمع، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات لهم ومحاربة التمييز.

ولفت فايد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع مودة الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يقوم بعمل برامج التوعية قبل الزواج من أجل بناء أسرة متوافقة، مما يؤدي إلى حدوث استقرار بالمجتمع ويحد من المشاكل المتعلقة بالازمات الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع مودة والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، من المشاريع الهام التي كان أهم أهدافها تماسك الأسرة المصرية، من خلال توعية المقبلين على الزواج، وتعريفهم بأهمية هذه الخطوة التي تغافل الكثير عن اهميتها الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد فايد أنه سبق وأعلن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أشرف مرعي، عن الانتهاء من تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، موضحا أن هذا الأمر أصبح يتم تعميمه حرصا على تقديم خدمة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم بالمجتمع.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.

وعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام.

