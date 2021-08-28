رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جامعتنا نموذج للجمهورية الجديدة ..فيديو

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن جامعتنا نموذج للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن التنافس بين الجامعات المصرية في صالح الدولة.

وأضاف "الجوهري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الشعب المصري شعب ذكي ودائما يبحث عن الأسرع والأفضل"، مردفا: "توسيع رقعة منظومة التعليم العالي وإتاحة خيارات متعددة أمام الطلبة والخريجين يعطي أفضلية للتعليم المصري في الترتيب العالمي".



وأكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية،: "التنافس بين الجامعات سيؤدي إلى تحسين منظومة التعليم العالي في مصر".

شروط المنح المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن شروط قبول الطالب للمنح المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام.

وقال الغر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء السبت، إنه يشترط للطالب الذي يتقدم أن يكون خريج مدرسة حكومية ولم يدخل مدرسة خاصة أو يتقدم إلى التنسيق الالكتروني للدخول إلى الجامعات الخاصة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هذه المنح مقدمة للطلاب المتفوقين بالأساس وأنه تم تحديد نسبة المنح المقدمة بـ5%، موضحًا أن هناك بعض الجامعات التي تجعل الطالب يقضي جزءا من ساعاته المعتمد في كلية أخرى خارج مصر.

وفيما يتعلق بإعلان مؤشرات التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة والأهلية أشار الغر إلى أن هذا التنسيق عبارة عن تنسيق موحد مثل تنسيق الجامعات الحكومية وسيتم الإعلان عن مؤشراته بعد اجتماع هيئة الجامعات الخاصة.