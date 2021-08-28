عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جامعتنا نموذج للجمهورية الجديدة ..فيديو

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن جامعتنا نموذج للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن التنافس بين الجامعات المصرية في صالح الدولة.

 

وأضاف "الجوهري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الشعب المصري شعب ذكي ودائما يبحث عن الأسرع والأفضل"، مردفا: "توسيع رقعة منظومة التعليم العالي وإتاحة خيارات متعددة أمام الطلبة والخريجين يعطي أفضلية للتعليم المصري في الترتيب العالمي". 


وأكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية،: "التنافس بين الجامعات سيؤدي إلى تحسين منظومة التعليم العالي في مصر".

شروط المنح المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية

 

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن شروط قبول الطالب للمنح المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام.

وقال الغر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء السبت، إنه يشترط للطالب الذي يتقدم أن يكون خريج مدرسة حكومية ولم يدخل مدرسة خاصة أو يتقدم إلى التنسيق الالكتروني للدخول إلى الجامعات الخاصة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هذه المنح مقدمة للطلاب المتفوقين بالأساس وأنه تم تحديد نسبة المنح المقدمة بـ5%، موضحًا أن هناك بعض الجامعات التي تجعل الطالب يقضي جزءا من ساعاته المعتمد في كلية أخرى خارج مصر.

وفيما يتعلق بإعلان مؤشرات التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة والأهلية أشار الغر إلى أن هذا التنسيق عبارة عن تنسيق موحد مثل تنسيق الجامعات الحكومية وسيتم الإعلان عن مؤشراته بعد اجتماع هيئة الجامعات الخاصة.

 

ترشيحاتنا

الألعاب البارالمبية.. أحمد موسى يقف على الهواء ويصفق لأبطال مصر في طوكيو

البابا تواضروس لوفد "شباب المتوسط": الكنيسة المصرية متواجدة في 100 دولة

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

كرم جبر: مشاركة مصر في مؤتمر العراق مثمرة|فيديو

الثور صبور فى الإنتقام والعقرب يجعلك تتمنى لو لم تولد... انتقام الأبراج

حالة واحدة تعفي مزوري الأختام والدمغات من عقوبة السجن.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد

يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

أخبار الرياضة..عقوبات مغلظة تنتظر شيكابالا..رحيل مهاجم الأهلي..وجهة جديدة لـ مصطفى محمد

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

المزيد

ساحة رأي

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

د. سلامة عمر يكتب: الفرار إلى العلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

اﻟﻤﺰﻳﺪ