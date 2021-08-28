أحمد سامى عن مواجهة مصر المقاصة بدون فار: عيب وإحنا مش عبيد

عبر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن غضبه الشديد بسبب إقامة مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في ختام بطولة الدوري الممتاز بدون تقنية حكم الفيديو معلقا:"أمر غير المقبول" .



وتسأل أحمد سامي بقوله:" كيف تقام مباراة مصيرية تحسم المنافسة علي المركز الثالث بدون حكم الڤار؟

وتابع:" فوجئنا بلعب المباراة بدون فار، وأنا راجل منظم ومش حاتكلم عشان هزعل ناس كتير، إحنا مش عبيد، واللى حصل عيب، والأهلى والزمالك لو بيلعبوا مباراة وديه هتبقى بفار".

وأضاف أحمد سامي " كان لابد من إبلاغنا بعدم إقامة المباراة بدون حكم الڤيديو خاصة وأنها مباراة مصيرية وفي سبيل حصد سموحة للمركز الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.



وتابع أحمد سامى: هنأت لاعبي فريقي بعدما نجحوا في تقديم موسم جيد وهكذا هى كرة القدم ، نجحنا في الاستفادة من الشكل الجماعي والقدرات الفردية منحتنا الفارق.



وأكد أحمد سامي أن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي قدم كل سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين طيلة الموسم ولم يتوانى عن تحقيق كافة احتياجات ومتطلبات الفريق

والمباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ34 والاخيرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح سموحة التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق مصطفي فتحي .

وأدرك مصر المقاصة هدف التعادل فى الدقيقة 38 عن طريق باسم مرسي من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة الي النقطة 54 فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد مصر المقاصة الي النقطة 38 فى المركز الحادي عشر .