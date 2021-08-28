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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمر مكشوف.. الجامعة العربية: هناك أطراف مازالت تدعم الإرهاب في المنطقة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال   السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  تعليقا على فعالية مؤتمر العراق، إن الجامعة العربية أعلنت دعمها الكامل لأمن واستقرار العراق .

 

وأضاف حسام زكي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"ملف مكافحة الإرهاب في غاية الأهمية، والإرهاب مستمر لانه هناك أطراف مازالت توفر دعم له في المنطقة ".


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وتابع حسام زكي :"دعم  بعض الأطراف  للإرهاب أمر مكشوف للجميع ولم يعد سرا، ونأمل أن المكاشفة ينتج عنها شيء إيجابي ويتم دحر منابع دعم الإرهاب ".

 

وأكمل حسام زكي :"ربما  نشهد تراجع بعض الأطراف التي تدعم الإرهاب  عن موقفها من اجل مصلحة المنطقة بأكملها ".

 

ولفت حسام زكي :"كلمات وفود مؤتمر العراق اليوم جيدة وتسير في إطار دعم الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار "، مضيفا:" يجب أن تتوازن الأقوال مع الأفعال".

الجامعة العربية الإرهاب العراق مؤتمر بغداد اخبار التوك شو

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