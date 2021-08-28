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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم ناخد وقت قبل الدخول في أي علاقة

استشارى نفسى يحذر من ذكر سلبيات الزوجين أمام الأطفال بعد الانفصال

الانفصال الزوجي
الانفصال الزوجي

شدد الدكتور هشام حجازي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على ضرورة عدم ذكر أشياء سيئة عن الطرف الآخر بعد انفصال الزوجين وعدم إلقاء اللوم عليه والعمل على القيام بالدورين قدر الإمكان، من خلال منح الحنان والقيام بالجزء التربوي، ومن الممكن الاستعانة بأطراف أخرى من أسرة الزوج مثل عم الأطفال أو الجد من ناحية الأب.

 

وأضاف "هشام حجازي"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي ببرنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن الطلاق قد يؤثر على الطفلة في مرحلة المراهقة، متابعا: "ممكن تكون مش مركزة في الدراسة أو عدم الاهتمام بالنفس، أو عنيفة أو عدوانية أو معقدة من الزواج".

 

وأوضح "هشام حجازي"، أن الطفلة التي عاشت في أسرة تشهد خلافات طيلة الوقت، قد تتزوج من أجل الهروب من الأسرة وقد تبحث عن شبيه لوالدها، وقد تبحث عن شخص مخالف لوالدها على الإطلاق، كما أن المرأة بعد الطلاق قد تبحث عن علاقة تعويضية، معقبًا: "لازم ناخد وقت قبل الدخول في أي علاقة".

هشام حجازي استشاري نفسي الانفصال الطلاق المراهقة الزواج

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