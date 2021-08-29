طلبات إحاطة لعدد من النواب أمام البرلمان .. نائب يطالب بالتنسيق بين 3 وزارات قبل قدوم موسم الشتاء..ونائبة تطالب البنك المركزى بطمأنة المواطنين بأن حساباتهم بالبنوك مضمونة 100%

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

برلمانى يطالب بوضع خطة عمل وأكثر من آلية للتعامل مع موسم الشتاء المقبل

بعد النصب عليهم إلكترونيا.. تحرك عاجل من البرلمان لتعويض عملاء البنوك



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة فى الساعات القليلة الماضية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء والطاقة، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات الثلاثة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنسيق بين الوزارات الثلاثة قبل قدوم موسم الشتاء لمناقشة الأوضاع والاستعداد لفصل الشتاء، ووضع خطة عمل وأكثر من آلية للتعامل مع الأمر، على أن يكون هناك تنسيق طوال الوقت مع هيئة الأرصاد، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب وضع خطة للعمل بناء على التنبؤات المناخية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة قيام كل محافظة على مستوى الجمهورية مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الشتاء، خاصة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوط أمطار كثيرة أو نوات شديدة، بالإضافة لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وطالب محسب، عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء، للوقوف على خطة وآلية العمل، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة الأرصاد، والعمل بشكل استباقي استعدادا لموسم الشتاء المقبل لتفادى حدوث أى أزمات أو كوارث من الممكن أن تؤثر على الحركة او على المواطنين أو على مستوى الخدمة.

وتقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات، ووزير الداخلية بشأن: إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزى بإلزام البنوك فى مصر فورا بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.

وأشارت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة إلى أنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيا وإنتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات.

وأكدت النائبة أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لإننا كلنا نعلم جيدا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن البيانات لم تصبح سرية.

وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن عملية النصب تتم ليس بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك، ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج!!!

وتسائلت النائبة: أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن من يكلمه نصاب وليس موظف البنك؟، وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟، وكيف يعرف أو يتأكد العميل بأن الرقم الذى يظهر بإسم البنك رقم وهمى!؟.

وأضافت النائبة سميرة الجزار: بديهيا المسؤلية تقع على البنك وعلى الإتصالات وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملائهم خاصة عند التعامل إلكترونيا وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة فى البنك المركزى ووزارة الإتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100%، ولا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب فى المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك!

ولفتت كذلك إلى أن وزارة الإتصالات عليها مسئولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التى تحمل أسماء وهمية أو بإسم ( غير معلوم أو خاص ) وإلغائها،private or unknown ، ولابد من محاسبة شركات المحمول التى تبيع الخطوط بدون التأكد من الرقم القومى والتأكد من صحته في قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين .

وطالبت النائبة سميرة الجزار في نهاية طلب الإحاطة، البنك المركزى بطمئنة المواطنين وبأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100% وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا، داعية لسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك وإستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

كما طالبت كذلك وزارة الإتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الإختراق، وإكتشاف كيفية إختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقومون بتسريب المعلومات وبيانات العملاء.

كما دعت للرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومى وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو الذي يظهر على أنه "خاص"، مشيرة إلى أنه تقع على الوزارة مسؤلية توعية المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمى عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعى وفى الاعلام.

وأخيرا طالبت وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت بإتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.