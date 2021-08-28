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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثقافة تعلن تخصيص كشك قراءة لكل قرية .. تفاصيل

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم،وزيرة الثقافة، تفاصيل مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلة إن في خلال شهر أغسطس، تم العمل بحوالي 15 قرية ، سواء من خلال ورش متنوعة موجهة للأطفال والسيدات والشباب، معقباً: "إحنا انهاردة شوفنا نتيجة التعب ده".

 

أشارت إيناس عبد الدايم في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، إلى أن تم تقديم حفل فريد من نوعه، حيث إنه لأول مرة يحدث ، وهو حفل من داخل دار الأوبرا المصرية يقدم في قرية المسمر لمركز ساحل سليم، احتفالاً بالأحداث التي تمت على أرض الواقع.

 

أضافت وزيرة الثقافة أن تم تكريم 250 موهبة سواء أطفال أو شباب، معقبة: "اكتشفنا العديد من المواهب الثقافية المختلفة في محافظات الصعيد، وذلك من خلال الورش التي تم تقديمها لهم خلال هذا الشهر".

 

وأعلنت إيناس عبد الدايم عن تدشيين مركز لتنمية المواهب في ساحل سليم، بسبب كمية المواهب المتنوعة التي تم اكتشافها، وذلك بالتنسيق مع وزراة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة ، والمجلس القومي للمرأة.

 

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزراة تشارك في مبادرة حياة كريمة من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء والقطاعات المختلفة بالدولة، مؤكدة: "لدينا خريطة بالتحرك في القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة".

 

ونوهت إيناس عبد الدايم أن سيتم تخصيص لكل قرية "كشك" للقراءة تحت مسمى "كشك كتابك"، وذلك ضمن فعاليات الوزارة في مبادرة حياة كريمة.

الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وزارة الثقافة حياة كريمة دار الاوبرا المصرية

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