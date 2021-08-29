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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف:الكشف وتقديم العلاج لــ 419 مواطناً وتوفير نظارات طبية في قافلة نفذتها الصحة بالكوم الأحمر

علاج مجاني لــ 419 مواطناً وتوفير نظارات طبية في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس الجمعة" تنظيم قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

 

 تمكنت القافلة من الكشف على 419 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت(46 أطفال، 73باطنة، 126رمد، 87عظام، 87 جلدية )،وتوفير 41 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل

بني سويف فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة حياة كريمة الرعاية الصحية

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