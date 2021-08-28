لم نستفد من مؤجلات الأهلي.. حسين السيد: الدوري اقترب من الزمالك في هذه اللحظة

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الزمالك لم يستفد من مؤجلات النادي الاهلي في الدوري الممتاز.

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هدفنا إنجاح بطولة الدوري الممتاز".

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وتابع حسين السيد :" من حق الأهلي تأجيل مبارياته في الدوري بسبب منافسات أفريقيا، ولكن لماذا يتم ضغط باقي الأندية المنافسة في الدوري ".

وأكمل حسين السيد :" اتحاد الكرة ينظر لمصلحة الأهلى والزمالك وليس لأندية أخرى تعاني ويكون هناك تمييز، وعند اتخاذ اتحاد الكرة لأي قرار؛ يضع الأهلي والزمالك في الاعتبار الأول ".



ولفت حسين السيد إلى أن :" الفوز في مباراتي مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري أشعرتني أن الزمالك سيحصل على الدوري بنسبة 95 % ".

