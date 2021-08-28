شاهد| أسمن سيدة بالعالم وزنها 241 كيلو

وعدت امرأة تزن 241 كيلو بمواصلة اكتساب الوزن لأنها تأمل في تحطيم رقم قياسي عالمي.



تمتلك بوبي جو وركين يبلغ قياسهما 95 بوصة وتأمل في تنميتها حتى يبلغ قياسها 99 بوصة.

تأمل بوبي في زيادة وزنها حتى تحطم الرقم القياسي العالمي لميكيل روفينيلي من لوس أنجلوس على الرغم من معرفتها أن هذا الامر قد يقتلها.

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وبحسب صحيفة “ديلي ستار” تمتلك السيدة البالغة من العمر 46 عامًا بالفعل عدد كبير من المعجبين الذين يتابعونها عبر الإنترنت بسبب شكلها المتضخم، حيث لديها معجبين يشترون ويتاجرون في اللقطات الخاصة بها عبر الإنترنت.

قالت بوبي ، التي تعيش في ولاية بنسلفانيا : "وركي هما ما يجعلني فريدة و هذا ما يجعلني "أنا".

اسمن سيدة بالعالم

واضافت "عندما أدركت أنه يوجد هناك رجال يحبون شكلي ، شعرت بالدهشة نوعًا ما ، حيث أتلقى جميع أنواع الهدايا والرسائل من معجبي ، يسأل بعضهم" هل تتزوجني؟ لكني اجبهم اني متزوجه بالفعل.

لسوء الحظ ، لا تحظى بوبي بطول 5 أقدام و 2 بوصات باهتمام إيجابي عبر الإنترنت فقط.