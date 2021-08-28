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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافأة خاصة .. الزمالك: وعدنا اللاعبين بـ كلمة وبنينا جدار الثقة معهم

الزمالك
الزمالك

قال  حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن  الفوز ببطولة الدوري كان أولوية بالنسبة للجنة المكلفة بعد توليها المسؤولية .

 

وأضاف  حسين السيد  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"جماهير الزمالك كانت ومازالت داعمة للنادي في أصعب الفترات التي مر بها ".

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وتابع حسين السيد :"  التزمنا مع اللاعبين بكلمة وهي توفير الهدوء والامكانيات وتوفير المستحقات في مواعيدها وبنينا جدار الثقة مع اللاعبين من اليوم الأول ".

 

وأكمل حسين السيد :" لم نتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون على الإطلاق واجتمعنا مع الجهاز الفني للزمالك مرتين فقط".

 

ولفت حسين السيد :"   وعدنا لاعبي الزمالك بمكافأة خاصة في أخر 5 مباريات  من الدوري  وتم صرفها بالفعل"، مضيفا:"  نادي الزمالك يمتلك 3 حراس مرمى في مستوى واحد ولدينا الونش وطارق حامد ومحمد عبد الشافي وزيزو وشيكابالا ، وكل لاعبي الزمالك كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية".

الزمالك حسين السيد أحمد موسى الدوري اخبار التوك شو

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