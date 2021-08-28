مكافأة خاصة .. الزمالك: وعدنا اللاعبين بـ كلمة وبنينا جدار الثقة معهم

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفوز ببطولة الدوري كان أولوية بالنسبة للجنة المكلفة بعد توليها المسؤولية .

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"جماهير الزمالك كانت ومازالت داعمة للنادي في أصعب الفترات التي مر بها ".

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وتابع حسين السيد :" التزمنا مع اللاعبين بكلمة وهي توفير الهدوء والامكانيات وتوفير المستحقات في مواعيدها وبنينا جدار الثقة مع اللاعبين من اليوم الأول ".

وأكمل حسين السيد :" لم نتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون على الإطلاق واجتمعنا مع الجهاز الفني للزمالك مرتين فقط".

ولفت حسين السيد :" وعدنا لاعبي الزمالك بمكافأة خاصة في أخر 5 مباريات من الدوري وتم صرفها بالفعل"، مضيفا:" نادي الزمالك يمتلك 3 حراس مرمى في مستوى واحد ولدينا الونش وطارق حامد ومحمد عبد الشافي وزيزو وشيكابالا ، وكل لاعبي الزمالك كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية".