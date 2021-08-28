بحضور خبراء عالميين| 4 سبتمبر افتتاح أضخم معرض مصري للتغليف والتعبئة.. فيديو

تنطلق فعاليات معرض Print 2 Pack " " المتخصص فى صناعة التعبئة والتغليف والطباعة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى دورته العاشرة ، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2021 .



وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن المعرض أهم حدث صناعي وتجاري متكامل ومتخصص في صناعة التعبئة والتغليف والطباعة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، ويضم داخله 3 معارض متخصصة فى التعبئة والتعليف، كما أنه يعد فرصة جيدة للعاملين بقطاع التعبئة والتغليف والصناعات القائمة عليها ، خاصة انه يتميز بوجود خبراء عالميين وأحدث ماكينات ونظم صناعة التعبئة والتغليف والطباعة فى العالم.

وأوضح أن المعرض يستمر من 4 وحتى 6 سبتمبر ، لافتا الى أهميته كحلقة وصل بين شركات ومصانع التعبئة والتغليف والطباعة، وبين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

