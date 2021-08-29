خبير زراعي يكشف تفاصيل أول مشروع لإنتاج السيلاج الحيواني بالبحيرة.. فيديو

كشف مصطفى الهرميل الخبير الزراعي عن تفاصيل إنشاء أول مشروع لإنتاج السيلاج الحيوانى المصنوع من الذرة الصفراء والبيضاء بطاقة 20 ألف طن واستثمارات بلغت 12 مليون جنيه .

وأضاف خلال لقائه، مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المشروع ينتج الأعلاف لمزارع التسمين علي مستوى الجمهورية، وينتج الألبان بطاقة 20 ألف طن سنويا من مفروم الذرة البيضاء والصفراء التي يتم تجميعها من المزارعين بسعر 600 جنيه للطن .

ولفت الى أن سعر طن السيلاج في السوق المحلي وصل لـ 1100 جنيه، حيث يضاف اليه بكتريا نافعة ومضادات للسموم وكالسيوم ثم يترك لمدة من 45 إلى 60 يوما للتخمير ويتم تعبئتها في شكاير خاصة سعرها 200 جنيه للطن ، وهى مجهزة للحفاظ على المنتج النهائي للمربين والتصدير ،كما تصل تكلفة تطوير المصنع لـ 6 ملايين جنيه حتى يقدم افضل أنواع السيلاج الحيواني ليس فقط لمحافظات الدلتا وإنما لكل محافظات الجمهورية .