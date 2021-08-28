تأثير رحيل رونالدو.. هزيمة يوفنتوس أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

تلقى فريق يوفنتوس الهزيمة الأولى له في الدوري الإيطالي على يد ضيفه إمبولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 21، ليذيق يوفنتوس مرارة الهزيمة .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إمبولي للنقطة الثالثة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى ليوفنتوس بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.



تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: وستون ماكيني - أدريان رابيو - بينتاكور

خط الهجوم: باولو ديبالا - خوان كواردرادو- فيدريكو كييزا