آيات الحداد: مجلس النواب سيستكمل في دورته الجديدة تلبية رغبات وتطلعات المواطنين

قالت الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن المجلس سيعمل في دورته المقبلة على استكمال ما بدأ فيه بتلبية رغبات وحاجات المواطنين من خلال استخدام الأدوات الرقابية ومعاونة السلطات التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزراء لرفعة شأن المواطنين وتقدم مصر.



وأوضحت الحداد، في تصريح لها، أن المجلس يحمل على عاتقه آمال وطموحات المواطنين، ويسعى في هذا الإطار إلى تحقيق هذه الآمال والطموحات، من أجل أن يحيا المواطنين حياة كريمة.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدورة البرلمانية السابقة شهدت العديد من الفعاليات المهمة، منها اقتراح بإضافة مادة القيم للمقرارات الدراسية وتمت الموافقة عليه بجلسة المجلس رقم 40 بتاريخ 24 إبريل 2021، كما تم التقدم بمقترح بشأن مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء فروع لها بالمحافظات، وإنشاء مراكز تدريب مهنية على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع وتمت الموافقة على ذلك في جلسة 26 يوليو 2021.



وأشارت إلى أنهم تقدموا بعدد من الطلبات بشأن العداد مسبوق الدفع وارتفاع فواتير الكهرباء وعدم الانتهاء من تحديد كردونات القرى والمدن ومشكلة القمامة ونظام السيستم المطبق في امتحانات التعليم.