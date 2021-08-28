الشوط الأول .. ريال مدريد يفشل في هز شباك بيتيس

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس، على ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالاتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميجيل جوتيريز - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال خط الوسط: كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام ليفانتي، 3 - 3، في الجولة الماضية.

وبدأ ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني بشكل رائع، حيث اكتسح ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أنه تعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية.

ويعد فريق ريال مدريد صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة، برصيد 7 أهداف.

على الجانب الآخر، يتسلح ريال بيتيس بعاملي الأرض والجماهير، لحقيق مفاجأة بالفوز على ريال مدريد في مباراة الليلة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتعادل ريال بيتيس في أول جولتين في مسابقة الدوري الإسباني، مع مايوركا 1 - 1، ومع قادش بنفس النتيجة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ريال مدريد وريال بيتيس، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.