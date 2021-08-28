عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. ريال مدريد يفشل في هز شباك بيتيس

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس، على ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالاتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميجيل جوتيريز - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال خط الوسط: كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام ليفانتي، 3 - 3، في الجولة الماضية.

وبدأ ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني بشكل رائع، حيث اكتسح ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أنه تعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية.

ويعد  فريق ريال مدريد صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة، برصيد 7 أهداف.

على الجانب الآخر، يتسلح ريال بيتيس بعاملي الأرض والجماهير، لحقيق مفاجأة بالفوز على ريال مدريد في مباراة الليلة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتعادل ريال بيتيس في أول جولتين في مسابقة الدوري الإسباني، مع مايوركا 1 - 1، ومع قادش بنفس النتيجة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ريال مدريد وريال بيتيس، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ترشيحاتنا

تصميمات لا تصدق.. أغرب 3 سيارات بإطلالة مذهلة

حسين السيد: 28 مليون جنيه مصاريف الزمالك شهريا

شاهد| أسمن سيدة بالعالم وزنها 241 كيلو

لخطورته الشديدة.. تيك توك يحذف "تحدي صناديق الحليب"

تفاصيل مروعة بشأن تفجيرات كابل| شهود عيان يروون لحظات الرعب.. فيديو

لقاء الختام.. إنبي يتفوق على الجونة بهدفين نظيفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

مستشار الرئيس: الموجة الرابعة لـ كورونا تشهد زيادة الاصابات عن الموجات السابقة

ربنا كتب لنا النجاة.. تعرض طارق علام وزوجته دينا رامز لحادث سير

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ