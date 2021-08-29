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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب محطة وقود تلاعب في معيار ماكينة البنزين بالساحل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن محطة وقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب فى معيار ماكينة البنزين وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث فى ضبط مسئول عن محطة وقود لقيامه بالتلاعب فى معيار ماكينة البنزين وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من الأجهزة الأمنية بالقاهرة يفيد ضبط مسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة الساحل لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 .

وتبين من التحريات تجميع المتهم مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المحطة عُثر بداخلها  على كمية من البنزين أمكن حصرها والتى بلغت 21 الف لتر بنزين 80  أوكتين.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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