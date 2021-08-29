كرم جبر: كلمات المشاركين بمؤتمر بغداد أكدت أهمية طي ملف الخلافات

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» شهد تمثيلًا كبيرًا من مختلف الدول التي تشهد خلافات وصراعات، مؤكدًا أن كلمات المشاركين أكدت أهمية طي ملف الخلافات وبدء مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، السبت، أن المؤتمر يبشر بمرحلة جديدة في العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن جميع الأطراف المشاركة تنبذ الإرهاب والعنف سواء داعش أو القاعدة أو الإخوان.

وأشار إلى أن «المفهوم الخاص بنبذ الإرهاب يختلف بين دولة وأخرى لكن الهدف واحد وهو العيش في أمن وسلام وانتهاء الإرهاب»، مشيدًا باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أمير قطر تميم بن حمد.

وذكر أن اللقاء يبشر بعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي، متابعًا: «الجانبان اتفقا على استعادة العلاقات والتخلص من مرحلة الخلافات بسرعة، وأي مصالحة تمضي في هذا الاتجاه تضخ في صالح العمل العربي المشترك لأن القطيعة لن يستفيد منها أحد، وجربنا القطيعة لسنوات لكنها ألحقت الضرر بمختلف الأطراف».

وأوضح أن الرئيس العراقي برهم صالح، مهتم بتنفيذ التجربة المصرية في العراق والاستفادة منها، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع صالح على أهمية خلق فرص عمل للشباب لأنه السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع مصر، مضيفًا: «العراق ستنفذ محاكاة للتجربة المصرية من المشروعات وفرص العمل، وسيتم توفير عمالة منظمة لإقامة مشروعات كمدينة الغذاء والمدينة العلمية والتكنولوجية الموجودة في مصر».