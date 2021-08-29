عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: كلمات المشاركين بمؤتمر بغداد أكدت أهمية طي ملف الخلافات

كرم جبر ، رئيس المجلس
كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» شهد تمثيلًا كبيرًا من مختلف الدول التي تشهد خلافات وصراعات، مؤكدًا أن كلمات المشاركين أكدت أهمية طي ملف الخلافات وبدء مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، السبت، أن المؤتمر يبشر بمرحلة جديدة في العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن جميع الأطراف المشاركة تنبذ الإرهاب والعنف سواء داعش أو القاعدة أو الإخوان.

وأشار إلى أن «المفهوم الخاص بنبذ الإرهاب يختلف بين دولة وأخرى لكن الهدف واحد وهو العيش في أمن وسلام وانتهاء الإرهاب»، مشيدًا باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أمير قطر تميم بن حمد.

وذكر أن اللقاء يبشر بعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي، متابعًا: «الجانبان اتفقا على استعادة العلاقات والتخلص من مرحلة الخلافات بسرعة، وأي مصالحة تمضي في هذا الاتجاه تضخ في صالح العمل العربي المشترك لأن القطيعة لن يستفيد منها أحد، وجربنا القطيعة لسنوات لكنها ألحقت الضرر بمختلف الأطراف».

وأوضح أن الرئيس العراقي برهم صالح، مهتم بتنفيذ التجربة المصرية في العراق والاستفادة منها، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع صالح على أهمية خلق فرص عمل للشباب لأنه السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع مصر، مضيفًا: «العراق ستنفذ محاكاة للتجربة المصرية من المشروعات وفرص العمل، وسيتم توفير عمالة منظمة لإقامة مشروعات كمدينة الغذاء والمدينة العلمية والتكنولوجية الموجودة في مصر».

المواجهة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر بغداد للتعاون والشراكة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: بايدن يعلن الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان قريبا

يحاسب على السعي فقط.. علي جمعة: حركة المسلم مسجلة بالصوت والصورة

نصيحة غذائية.. للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

كرم جبر: كلمات المشاركين بمؤتمر بغداد أكدت أهمية طي ملف الخلافات

تسجيل صوتي .. شقيق بدرية طلبة: أجرت بلطجية لضربي ومعي محاضر لن أنشرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

مستشار الرئيس: الموجة الرابعة لـ كورونا تشهد زيادة الاصابات عن الموجات السابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ