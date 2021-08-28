برلماني: تقدم الجامعات المصرية في المؤشرات العالمية لم يحدث منذ سنوات

قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، ان هناك عدد من الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم الجامعي خلال السنوات الأخيرة والجهود المتواصلة من جانب الدولة لربط التعليم بسوق العمل.

واضاف ابو عايشه خلال تصريحات له، أن الدولة لديها خطة كبيرة للنهوض بالتعليم الجامعي، وأن الخطوات المتوالية من جانبها، تهدف لعدم وجود فجوة بين سوق العمل وما يتم دراسته خصوصا وأن هناك مجالات عمل متعددة ومتخصصة وتكنولوجية ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

واشار عضو مجلس الشيوخ الي النجاح الذي تحقق في الكثير من الجامعات المصرية مؤخرا في مؤشر جودة الأبحاث العلمية وعلى مستوى أوائل الجامعات في العالم، كما نوه إلى إدراج نحو 16 جامعة مصرية ضمن أعلى المراكز العالمية وذلك من حيث جودة الأبحاث المنشورة.

وشدد النائب، على أن زيادة ميزانية التعليم الجامعي لنحو 65 مليار جنيه سنويًا وزيادة عدد الطلاب الوافدين لنحو 87 ألف طالب، يؤكد أن التعليم الجامعي في مصر أصبح على الطريق الصحيح وهناك نهضة ملموسة فيه.

وافاد أن الرئيس السيسي، مُصر على إحداث نقلة جذرية في التعليم الجامعي وقبل الجامعي أيضا، وتخريج طلاب قادرين على مسايرة العصر ومواكبة ما به من تخصصات وأعمال جديدة، وليس تخريج عشرات الآلاف من الطلبة العاطلين عن العمل كما كان يحدث طوال عصور سابقة، فالدولة مع مصلحة أبنائها الطلاب سواء كانوا في المرحلة قبل الجامعية أو في مرحلة التعليم الجامعي والكل يدرك ذلك ويراه بعينيه.