بروكسي يفوز على الأوليمبى استعدادا للموسم الجديد

يواصل فريق بروكسي استعداداته لدورى القسم الثالث مجموعة الإسكندرية بخوض العديد من التجارب الودية القوية للوصول باللاعبين لأعلى مستوى قبل بدء الموسم.

وكان بروكسي قد حقق الفوز على الأوليمبى فى اخر مبارياته الودية بهدف نظيف فى تجربة قوية جدا حيث أثنى محمد حامد المدير الفنى للفريق على المستوى الفنى والبدنى الذى وصل له اللاعبون خلال هذه المباراة خاصة والمنافس من الفرق الكبيرة بالممتاز ب .

وأكد حامد أن الاستعدادات تسير على قدما وساق استعدادا للموسم الجديد مشيرا إلى أن المنافسة على الصعود للممتاز هدف الجميع خاصة بعد الصفقات المتميزة التى تم التعاقد معها مؤخرا وكان أهمها التعاقد مع التوجولى نوح بادجى مهاجم منتخب توجو للشباب.

يذكر أن بروكسي قد خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين فى أولى ودياته ثم حقق الفوز على سبورتينج بهدفين و القبارى بخماسية وتعادل سلبيا مع المجد السكندرى