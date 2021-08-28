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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل كبير.. زفاف عروس "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"

العروسة مريم
العروسة مريم

أقيم، منذ قليل، في فندق رمادا بمدينة المنصورة حفل زفاف عروس لم تكتب لها قائمة على حد قول والدها متمسكا بمقولة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال”، وذلك بعد أن أثار رفض والدها لكتابة قائمة المنقولات حالة واسعة من الجدل. 

وحضر حفل الزفاف العديد من أقارب العريس والعروس وسط فرحة وسعادة الجميع بالزفاف السعيد. 

حيث قال والد العروس  "مريم"،  ويدعى ناصر مخلوف وهو من  قرية شركة بسنديله وهى إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إنه استبدل القائمة بعبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا"، حيث أعتقد عدد كبير أن تلك القائمة على سبيل المزاح وأن  القائمه المنشورة على مواقع التواصل صحيحة، وأنه ضد فكرة القائمة، لأن هناك زواج ينتهى قبل أن يبدأ بسبب القائمة، وأنه قرر عند زواج ابنته عدم كتابة قائمة واستبدلها بتلك العبارة.

وأضاف أن  العريس ويدعى محمد على المعداوى رفض ذلك  وصمم على كتابة مبلغ مالى في القائمة، لأن هذا حق العروس إلا أنه رفض وأكد أنه يعطيه ابنته جزء منه فلو حدث لها شىء لن تنفعه القائمة، كما أن ابنته لا تقدر بأى مال.

وأشار  الأب إلى أنه لم يتدخل  في شراء الجهاز،  وترك ابنته وعريسها يذهبان سويا لشهراء منقولات الزوجية، مؤكدا أن القائمة هى فكرة خاطئة وسبب للكثير من المشكلات مطالبا الجميع بإلغاءها وأن يكون هناك ود ومحبة بين الجميع.

زفاف الدقهلية بللقاس عروس القائمة من يؤتمن علي العرض

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