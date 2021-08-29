برلماني: منصة مودة لها دور كبير في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة وذلك حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز، موضحا انه سبق وتم التوجيه بتدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة لتسهيل تعامل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع المصالح الحكومية.

ولفت البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن منصة مودة كان لها دور كبير في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، مشيرا إلى انه يتم تأهيل الشباب المقبلين على الزواج من خلال هذه المنصة الإلكترونية والتي تستهدف حوالي مليون شاب سنويا للتوعيتهم بالتربية الأسرية الإيجابية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل دعم فئة ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، منوها إلى ان الرئيس السيسي حرص من البداية على دعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.

وعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام.