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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسناء بغداد.. آخر رسالة من نورزان الشمري قبل قتلها بأيام

حسناء بغداد
حسناء بغداد

“اصنع حرباً من أجل سعادتك”.. كانت تلك الرسالة الأخيرة من نورزان الشمري المعروفة باسم حسناء بغداد، والتي كانت ضحية شقيقها وأبناء عمها الذين قرروا قتلها بالسكين في الشارع على مرآى ومسمع من الجميع، حتى ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على المتهم الرئيسي وهو شقيقها الذي اعترف بقتل نورزان الشمري .

 

يبدوا أن حياة نورزان الشمري لم تكن على ما يرام، ولم يكن لديها مساحة كافية للاستمتاع بحريتها واختياراتها، فكانت ضحية عنف أسري تعرضت له مراراً حتى انتهى بقتلها على يد شقيقها .

رسائل نورزان الشمري

حساب نورزان الشمري على إنستجرام لم يكن فعالا بشكل كبير، فلم يحتوي إلا على 9 منشورات فقط، رغم أن عدد متابعيها وصل 43 ألفا، وكانت آخر عبارة كتبتها في 16 أغسطس، عندما نشرت صورة لها رفقة صديقتها، وعلقت عليها : "اصنع حرباً من أجل نفسك " .

وقبلها بأيام نشرت نورزان صورة لها على إنستجرام ، وعلقت عليها :"  لا أنحني ولو باتت جبال الأرض على كتفي" .

 

وكتبت مسبقاً عبارات أخرى ربما كانت لها دلالات عما تعيشه من حياة تعيسة لم يكن يعلم أحد شيئاً عنها، :" هدوء في الظاهر وفوضى في الأعماق" ، وعبارة أخرى تستنجد فيها بربها :" انت العليم بما في القلب من وجع انت الرحيم بضعف لست أقواه ". 

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غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

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كشف لغز مقتل حسناء بغداد في الشارع.. هؤلاء هم القتلة..فيديو


من هي حسناء بغداد ؟ 

نورزان الشمري فتاة عراقية تبلغ من العمر 20 عاماً كانت تعمل بمحل خاص بالمعجنات،  ويبدو أنها كانت ضحية مشاكل أسرية ، حيث تزوجت مرتان وهي بسن صغيرة، كانت الأولى وعمرها 13 عاماً بإجبار من أهلها.

 

وبعد طلاقها من الزوج الأول، أُجبرت نورزان الشمري على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها .

 

بعض أفراد عائلة نورزان الشمري أكدوا أن حسناء بغداد تعرضت لتهديدات عدة من قبل عمها حيث أنها كانت ترفض الزواج من ابنه ، كما أكدوا أنها تعرضت لعنف أسري حيث تم تزويجها مرتين بالإجبار كانت الأولى وهي عمرها 13 عاماً .

 

وقال أحد أبناء خالة نورزان الشمري، في مقطع مصور، إن نورزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

 

وبعد الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا، قال أقارب نورزان الذين يقيمون خارج العراق، في مقطع مصور آخر، نشرته شبكة رودداو، إنهم تلقوا تهديدات من أعمام الفتاة.

القبض على قاتل حسناء بغداد

أعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء الدكتور سعد معن، انه وبتوجيه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص واخذ الموافقات القضائية، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على قاتل المرحومة (نورزان) وهو شقيقها، بسبب مشاكل عائلية.

 

وأضاف اللواء معن أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها مازال البحث جاريا عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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