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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يفوز على بيتيس 1-0 في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، على ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق داني كارفاخال في الدقيقة 61 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله بنزيما.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الأول، فيما توقف رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز الرابع عشر.


وجاء تشكيل ريال مدريد كالاتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميجيل جوتيريز - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال خط الوسط: كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما

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