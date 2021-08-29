نشرة أخبار البرلمان | لمستأجري العقارات .. حالة واحدة تعفي من دفع أجرة السكن .. والحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

لمستأجري العقارات.. حالة واحدة تعفي من دفع أجرة السكن ..تعرف عليها

برلمانية: مشروع «مودة» بلغة الإشارة تأكيد على اهتمام الدولة بذوي الهمم

أمين قوى عاملة النواب: دعم المرأة الريفية وخاصة المعيلة من أولويات الحكومة

برلمانى: مشاركة مصر في قمة العشرين فرصة لجذب الاستثمارات

جيهان البيومي: مصر تسعى لاسترداد مكانة العراق الإقليمية ودورها الفعال بالمنطقة

حزب الشعب الجمهورى يثمن مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

حالة واحدة تعفي مزوري الأختام والدمغات من عقوبة السجن.. تعرف عليها

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص















