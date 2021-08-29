نشرة المرأة.. طريقة انتقام الأبراج.. نصيحة طبية لمرضى القلب

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية:

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح ان لكل برج شخصيته وطباعه التي تجعل أسلوبه في الإنتقام يختلف.

وتساءلت من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوكك ما هو أسلوبك في الانتقام من الذين يقدمون على إلحاق الأذى بك ؟

قدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ولكن يمكنك تعديل المخاطر بشكل كبير من خلال نظامك الغذائي، في حديثه إلى GB News ، شارك طبيب القلب الاستشاري الدكتور عاصم مالهوترا نصيحة "الأكثر أهمية" لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة خطيرة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، النظام الغذائي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالقراءات الصحية حيث أن الصوديوم أو الملح هو أكبر مقدمة لزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، فقد ثبت أن نوعًا معينًا من الطعام يقاوم الصوديوم في الجسم والذي بدوره يقلل من قراءاتك.