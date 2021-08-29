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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طريقة انتقام الأبراج.. نصيحة طبية لمرضى القلب

الأبراج
الأبراج

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية:

الثور صبور فى الإنتقام والعقرب يجعلك تتمنى لو لم تولد... انتقام الأبراج

 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح ان لكل برج شخصيته وطباعه التي تجعل أسلوبه في الإنتقام يختلف. 
وتساءلت من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوكك ما هو أسلوبك في الانتقام من الذين يقدمون على إلحاق الأذى بك ؟

توقعات الأبراج وحظك اليوم الاحد 29_8_ 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

قدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي. 

نصيحة غذائية.. للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ولكن يمكنك تعديل المخاطر بشكل كبير من خلال نظامك الغذائي، في حديثه إلى GB News ، شارك طبيب القلب الاستشاري الدكتور عاصم مالهوترا نصيحة "الأكثر أهمية" لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

نوع من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يساعد فى انخفاض صغظ الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة خطيرة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، النظام الغذائي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالقراءات الصحية حيث أن الصوديوم أو الملح هو أكبر مقدمة لزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، فقد ثبت أن نوعًا معينًا من الطعام يقاوم الصوديوم في الجسم والذي بدوره يقلل من قراءاتك.

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