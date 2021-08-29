نضال الشافعي: واجهت تحديات في بداياتي الفنية وكنت سأترك المجال

حل الفنان "نضال الشافعي"، ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمذاع عبر "الحياة".

وقال "نضال الشافعي": "عملت في الوسط الفني بذراعي وكنت حابب المهنة ومن أجل ذلك درستها، ولكني واجهت العديد من التحديات في البداية لدرجى انني كنت سأترك الفن".

وأضاف: "فكرت في السفر خارج البلاد والعمل في أي مجال، ولن أنسى موقف خالد جلال حينما علم انى سأترك التمثيل، و قال لى أوعى تعمل كده ، أنت موهبة بشهادة الناس والنقاد وأكيد فرصتك هتيجى ، وكلامه اثر في جدا وعدت للعمل على المسرح مرة أخرى".



وعلق "نضال الشافعي"، على دوره في مسلسل الاختيار 2 قائلا: "شعرت بسعادة بعد قراءة دوري في المسلسل لأنه يجسد بطولة حقيقية".



وأشار إلى أن أهل سيناء وطنيون من الدرجة الأولى وعانوا بصورة كبيرة، مردفا: "ردينا على كل ما يقال في حقهم وعلى أهل الشر من خلال مشهد إنساني قوي في مسلسل الاختيار والأمر كان مسؤولية كبيرة"، مؤكدا أنه كان حريصا على تقديم الشخصية بلهجتها الطبيعية احتراما لها.

وأوضح أنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل توفير المشاهد له بصوت أحد أهالي سيناء، لافتا إلى أنه كان يرغب في الاشتراك بالمسلسل بعد عرض الجزء الأول منه رمضان ما قبل الماضي، موضحا أن "الاختيار تحول من تريند إلى براند".

