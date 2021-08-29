نضال الشافعي: القيادة السياسية تعي قدرة الفن على تغيير الفكر.. فيديو

حل الفنان "نضال الشافعي"، ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، عبر "الحياة".

وقال "نضال الشافعي"، إنه يرغب المشاركة في أحد الأعمال الوطنية وتقديم دور مؤثر بشكل أو بآخر كدوره في مسلسل الاختيار 2"، مردفا: "أتمني العودة إلى تقديم الأعمال التاريخية والوطنية".

وأشار إلى أن الأعمال الوطنية والتاريخية تعيد صياغة فكرة زرع الانتماء وحب البلد والقدوة، متوجهًا بالتحية إلى القيادة السياسية التي انتبهت لتلك الخطوة، مستشهدا بطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في أحد مؤتمرات الشباب، بتقديم عمل مماثل لفيلم "الممر" كل 6 أشهر، مقعبا: "هذا الأمر دليل على الوعي بقدرة الفن المصري كقوى ناعمة قادرة على تغيير الفكر".

وأضاف: "شيء عظيم والمطلوب أن تكون فكرة التضحية للوطن والدولة ليست مجرد كلام، وتقديم عمل فني يعكس تضحيات الجنود أروع من 100 ألف مقال ودرس لأنه يدخل إلى الشباب كالسحر ويكون قيما كبيرة".

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