المخابرات الأمريكية تفشل في معرفة مصدر فيروس كورونا.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه بعد 90 يومًا أخرى من التحقيق، لم تحدد أجهزة المخابرات الأمريكية أصل فيروس كورونا.

وتختلف الوكالات حول بدايات فيروس كورونا، حيث قال أربعة أعضاء من مجتمع المخابرات الأمريكية بثقة منخفضة أن الفيروس انتقل في البداية من الحيوان إلى الإنسان.

وضعت وكالة مخابرات خامسة ثقة معتدلة في النظرية القائلة بأن فيروس كورونا نشأ في المختبر.

اتفق المحللون على أن الفيروس لم يتم تصميمه كسلاح بيولوجي ، وفقًا لملخص غير سري للتقرير صدر يوم الجمعة.

من المرجح أن يكون تعاون الصين ضروريًا للتوصل إلى تقييم قاطع لأصول فيروس كورونا.

ومع ذلك، تواصل بكين عرقلة التحقيق العالمي ، ومقاومة تبادل المعلومات وإلقاء اللوم على دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكان الرئيس بايدن وعد في بيان بعد إصدار التقرير بأن جهود إدارته لكشف النقاب عن أصل الوباء "لن تهدأ" ، بينما انتقد افتقار الصين إلى "الشفافية".