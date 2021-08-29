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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بص في ورقتك.. وائل رياض يسترجع ذكرياته مع أشهر إداري في الأهلي

صدى البلد

استرجع وائل رياض لاعب النادي الأهلي ذكرياته مع جمعة سرحان أشهر إداري في النادي الأهلي. 
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وكتب وائل رياض عبر حسابه على إنستجرام: “عم جمعة سرحان الله يرحمه، أقدم وأشهر إداري في النادي الأهلي كنا بنحبه جداً وأنا شخصياً اتعلمت منه حاجات كتير، وهحكيلكم موقف واحد من مواقفي معاه وكان من الحاجات اللي علمتني في حياتي”.

وأضاف وائل رياض: "زمان وإحنا في الناشئين كان القبض ( كاش ) تمضي أدام إسمك وتقبض وتمشي ، الراجل الطيب ده قالي جملة عمري ماهنساها ولغاية دلوقتي في دماغي وهي : قالي يا وائل وإنت بتمضي في الكشف متبصش للإسم اللي فوقك ولا الإسم اللي تحتك إمضي قصاد إسمك وبس ، المعني ده كان مهم أوي في التربية علمني من ساعتها إن الواحد ميبصش لرزق غيره ومتشغلش بالك غير بنفسك وبس يعني من الأخر ( بص في ورقتك فقط ) ، الله يرحمك يا عم جمعة".
 

النادي الأهلي حسام حسن الأهلى سموحة وائل رياض

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