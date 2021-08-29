رئيس اللجنة البارالمبية: معنويات الأبطال مرتفعة ونطمع في المزيد من البطولات في الأعوام القادمة

عقبت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة المصرية بطوكيو، على نجاح البعثة وحصد 5 ميداليات بـ طوكيو 2020، قائلة: "معنوية الأبطال مرتفعة ونطمح في المزيد من البطولات في الأعوام القادمة".

وأضافت حياة خطاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن على الرغم من أن لاعبي التنس طاولة لم يحصلوا على ميداليات، إلا أنهم أحرزوا مراكز متقدمة.

وأوضحت رئيس اللجنة البارالمبية أن اللاعب يوسف، ممارس السباحة، الذي أحرز المركز العاشر على مستوى العالم، هو يعاني من إعاقة شديدة للغاية، معقبة: "وصوله للدورة الأولمبية في حد ذاته إنجاز، حتى لو لم يحصل على ميدالية".

وتابعت حياة خطاب أن هناك مبارايات اليوم، في رياضة رفع الأثقال، ورياضة كرة الطائرة، مشيرة إلى اللاعب "إبراهيم حمدتو" معجزة الألعاب البارالمبية، الذي يلعب "البينغ بونغ" بأسنانه وقدمه.