حمودي بعد عودته من الإصابة : شكرا عمر جابر

علق حمودي لاعب فريق بيراميدز على عودته مرة أخرى من الإصابة في مباراة بيراميدز وغزل المحلة.



ونشر حمودي مجموعة من الصور وعلق قائلا: " ‬‏بحمد ربنا أول حاجة إنى رجعت بخير وواقف على رجلى.. تانى حاجة أنا بشكر كل زمايلى على وقفتهم معايا الفترة اللى فاتت وشكرا عمر جابر على شارة الفريق النهاردة، وشكرا للجهاز الفنى على ثقتهم فيا، والكابتن هانى سعيد، وإن شاء الله دى البداية إنى أرجع لمستواي إن شاء الله ".

وقدم حمودي الشكر لبقية زملائه على دعمه ومنحه شارة القيادة في أول مباراة بعد العودة من غياب وهو ما يعني له الكثير في هذا التوقيت الصعب.

اكتسح فريق بيراميدز منافسه غزل المحلة بنصف دسته أهداف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ34 والأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق إسلام عيسي .







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