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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس: 17 سفينة بموانئ الجنوبية و18 ألف حاوية خلال أسبوع

صدى البلد

أصدر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي عدد 1030 حاوية  وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طن .

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع، حيث سجل الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و 6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260طن وإجمالي عدد 17393 حاوية .

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

المنطقة الجنوبية الأدبية درة ميناء علام التنسيق العين السخنة كاف تنس بضائع قناة السويس

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