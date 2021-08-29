أخبار الفن.. شقيق بدرية طلبة: أجرت بلطجية لضربي.. ريم سامي ترقص مع خطيبها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ابرزها..



زغرودة زينة واحتفال بسمة بوسيل.. لقطات من حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

أحيا المطرب تامر حسني حفلا جماهيريا في الساحل الشمالي، تصدر به محركات البحث جوجل، وشهد الحفل عددا من اللقطات التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة للجمهور.. حفل رامي جمال بالسعودية كامل العدد

أحيا المطرب رامي جمال حفله الغنائي الأول في جدة، وحقق ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند جوجل.

شاهد.. ريم سامي ترقص مع خطيبها على أنغام تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني على التواجد والغناء بحفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى.

تسجيل صوتي .. شقيق بدرية طلبة: أجرت بلطجية لضربي ومعي محاضر لن أنشرها

هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

دايما مبدعة.. أصالة توجه رسالة لـ هند صبري

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري وذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.



