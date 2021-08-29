عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. شقيق بدرية طلبة: أجرت بلطجية لضربي.. ريم سامي ترقص مع خطيبها

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ابرزها..
 

زغرودة زينة واحتفال بسمة بوسيل.. لقطات من حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

أحيا المطرب تامر حسني حفلا جماهيريا في الساحل الشمالي، تصدر به محركات البحث جوجل، وشهد الحفل عددا من اللقطات التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رسالة للجمهور.. حفل رامي جمال بالسعودية كامل العدد

أحيا المطرب  رامي جمال حفله الغنائي الأول في جدة، وحقق ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند جوجل.

 

شاهد.. ريم سامي ترقص مع خطيبها على أنغام تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني على التواجد والغناء بحفل خطوبة ريم سامي  على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى.

 

تسجيل صوتي .. شقيق بدرية طلبة: أجرت بلطجية لضربي ومعي محاضر لن أنشرها

هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

 

دايما مبدعة.. أصالة توجه رسالة لـ هند صبري

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري  رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري وذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

اخبار الفن الساحل الشمالي تامر حسني السعودية خطوبة هند صبري

موضوعات متعلقة

نضال الشافعي : مسلسل ورد يعرض في رمضان القادم

أعلنت وفاته .. التفاصيل الكاملة لأزمة بدرية طلبة وشقيقها

دايما مبدعة.. أصالة توجه رسالة لـ هند صبري

شاهد.. ريم سامي ترقص مع خطيبها على أنغام تامر حسني

رسالة للجمهور.. حفل رامي جمال بالسعودية كامل العدد

زغرودة زينة واحتفال بسمة بوسيل.. لقطات من حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

نضال الشافعي: خالد جلال صاحب فضل في مسيرتي.. ورفض فكرة تركي المجال

زهرة المدائن.. ياسمين على تحقق حلمها بالغناء فى فلسطين.. صور

ترشيحاتنا

السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

أهم الأخبار .. راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ..وإعلان نتائج تنسيق القبول بالجامعات

نشرة المرأة.. طريقة انتقام الأبراج.. نصيحة طبية لمرضى القلب

الموازنة تسدد 520.2 مليار جنيه فوائد ديون محلية خلال العام المالي الجاري

دعاء يريح النفس والقلب.. ردده عند الضيق

أخبار السيارات| أسعار MG 6 موديل 2022.. باقة 250 ألف ريال سعودي .. أغرب السيارات بتصميمات لا تصدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

حكم ترك الحذاء مقلوبا وهل يمنع دخول الملائكة.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في ١٥ قرية باسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

فيديو

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ