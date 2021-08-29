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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارات قيس سعيد

حركة تغييرات واسعة في الحرس الوطني التونسي

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أصدرت وزارة الداخلية في تونس، بياناً أعلنت خلاله عن تعيينات واسعة في صلب إدارة الحرس الوطني.

وقالت وزارة الداخلية في تونس إنه تقرر تنصيب العميد رضوان الحطاب الطرابلسي متفقدا عاما للحرس الوطني، وكمال خميس المحجوب مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني، فيما تم تعيين ماهر فرج بوعفصون مديرا عاما لحرس الحدود.

كما أعلنت عن تعيين العميد سامي محمد الحمزاوي مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني، فيما تم تنصيب العميد محمد فارس محمد بن شعبان مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني، بينما كلف العميد حسام صلاح قوتة بتولي منصب مدير عام لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

يأتي ذلك بعد قرارات من الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بإجراء تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

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ويجري الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على المؤسسة الأمنية في تونس، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي في 25 يوليو.

وشملت الإعفاءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزراء الداخلية والدفاع والعدل وقيادات أمنية عليا في وزارة الداخلية، من بينهم المدير العام لجهاز المخابرات، لزهر لونجو، والمدير العام للأمن الوطني.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

جاء ذلك خلال زيارة سعيد، إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وأكد سيعد، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

الحرس الوطني تونس قيس سعيد الرئيس التونسي وزارة الداخلية

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