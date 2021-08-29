موجز السوشيال ميديا.. رسالة من عواد لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري ..ومحمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية

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أتمنى حصد المزيد .. رسالة من عواد لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري

احتفل محمد عواد لاعب نادي الزمالك بلقب الدوري المصري بعد غياب دام ٦ سنوات عن القلعة البيضاء.



محمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية: أول جزمة اشتريتها بـ3600 جنيه

نشر الفنان محمد صبحي فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية.





خالد الغندور عن صفقات الزمالك : عندنا وقت للتفاوض و الاعلان بعد مبارايات المنتخب

علق الاعلامي الرياضي خالد على تأخر صفقات نادي الزمالك بسبب الانشغال للقب الدوري المصري .