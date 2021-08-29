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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رسالة من عواد لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري ..ومحمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين 
 

أتمنى حصد المزيد .. رسالة من عواد لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري
 احتفل محمد عواد  لاعب نادي الزمالك بلقب الدوري المصري بعد غياب دام ٦ سنوات عن القلعة البيضاء.

 محمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية: أول جزمة اشتريتها بـ3600 جنيه
نشر الفنان محمد صبحي فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية. 

 

خالد الغندور عن صفقات الزمالك : عندنا وقت للتفاوض و الاعلان بعد مبارايات المنتخب
 علق الاعلامي الرياضي خالد على تأخر صفقات نادي الزمالك بسبب الانشغال للقب الدوري المصري .

الدوري المصري موجز السوشيال ميديا خالد الغندور نادي الزمالك السوشيال ميديا الفنان محمد صبحى الإعلامي الرياضي

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