لإثبات تلقيه اللقاح .. شاب يوشم رمز " كيو أر" على ذراعه

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن شاب إيطالي يقوم بعمل وشم على ذراعه ، رمز " كيو أر " ، ليثبت أنه تلقى لقاح كورونا .

وجاء في التقرير أن ذلك سهل عليه عملية الدخول للمطاعم أو السينما ، بمجرد إدخال الرم على الهاتف .

وقال أندريا كولونيتا ، مبتكر الوشم ، إنه أراد تمثيل هذه اللحظة التاريخية ، وهو مؤيد لأخذ اللقاح ، معقبا : " العلم هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الفترة ورمز الكيو أر يمكن أن يكون حافزا للشباب" .

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 6 آلاف و860 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و524 ألفا و292 حالة.



ووفقا لما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 129 ألفا و56 حالة وفاة بعد تسجيل 54 وفاة جديدة خلال أمس.



وأشارت البيانات إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت أربعة ملايين و255 ألفا و808 متعافين.

