عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. شاهد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد نسبة كبيرة للشبورة المائية مقارناً بالأيام الماضية، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافت"شاكر"، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك ارتفاعا مؤقتا لدرجات الحرارة ومع هذا الارتفاع هناك نسب رطوبة مرتفعة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار وكيل مركز الاستشعار عن بعد إلى أن الشبورة سريعاً ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الرؤية تسمح للسير على الطرق.

وفى سياق متصل، عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج “صباح البلد ”، بيانا بـدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-8-2021.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

الإسماعيلية 28 24

الغردقة 40 29

المنيا 38 24

وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

انخفاض الرؤية مدن القناه درجات الحرارة نسب رطوبة مرتفع جوي طبقات الجو العليا

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام خيتافي

تنسيق الجامعات 2021 .. إعلان نتائج المرحلة الأولى بعد قليل .. عبر هذا الرابط

عدو الفلاح يظهر بالليل.. ماهى حشرة خنفساء الملاديرا؟

لبنان.. أول تعليق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

30 سبتمبر أول جلسات قضية الاستيلاء على أموال "غبور مصر"

نقاط التقاء بين الفرقاء..قمة بغداد نقلة نوعية في سياسة العراق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار التوك شو.. تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات.. حقيقة انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ