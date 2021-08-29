ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. شاهد

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد نسبة كبيرة للشبورة المائية مقارناً بالأيام الماضية، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافت"شاكر"، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك ارتفاعا مؤقتا لدرجات الحرارة ومع هذا الارتفاع هناك نسب رطوبة مرتفعة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار وكيل مركز الاستشعار عن بعد إلى أن الشبورة سريعاً ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الرؤية تسمح للسير على الطرق.

وفى سياق متصل، عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج “صباح البلد ”، بيانا بـدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-8-2021.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

الإسماعيلية 28 24

الغردقة 40 29

المنيا 38 24

وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25