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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تنشر صورة لزوجها محمد عبد المنصف..شاهد

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر قصتها على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصورة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، مما نال إعجاب متابعيها.

مسلسل لقاء الخميسي

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إعلامي التواصل الاجتماعي رمضان محمد عبد المنصف لقاء الخميسي

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