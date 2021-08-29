لقاء الخميسي تنشر صورة لزوجها محمد عبد المنصف..شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر قصتها على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصورة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، مما نال إعجاب متابعيها.

مسلسل لقاء الخميسي

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.