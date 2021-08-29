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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنعم عمارة: الإسماعيلي يعاني مع إبراهيم عثمان وإيهاب جلال سيرحل

صدى البلد

شن الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، هجوما على إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي، بسبب معاناة الفريق فى بطولة الدورى.


وقال عمارة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلي فى الموسم المقبل سيدور فى نفس الدائرة وسيعاني من النتائج السلبية خاصة إذا استمر إبراهيم عثمان فى رئاسة الدراويش".


وأضاف: "إيهاب جلال لن يستمر فى الإسماعيلي والأموال لا تفرق معه على الإطلاق، وعلي أبو جريشة يعمل فى النادى رغما عنه ولن يستمر أيضا طالما رئيس النادى مستمر".

 

وأعلن نادي الإسماعيلي، اليوم، الأحد، رحيل مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب النادي الإسماعيلي عبر صفحته على “فيسبوك”: «إنتهاء عقد مهاجم الفريق فخر الدين بن يوسف».

وأضاف: «كل الشكر للنسر التونسي فخر الدين بن يوسف، على كل ما قدمه للفريق ونتمنى له التوفيق فى خطواته المقبلة».

 

فخر الدين بن يوسف يودع جماهير الإسماعيلي


ودع النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، جماهير الإسماعيلي، برسالة مؤثرة.

وكتب فخر الدين بن يوسف، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "شكرا الإسماعيلي.. شكرا لشعب الإسماعيلية.. شكرا لله واللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري".

وواصل: "شكرا على كل هذا الاحترام و التقدير، صعب عليا مغادرة النادي بعد سنة ونصف من الذكريات والمصاعب والخيبات والانتصارات والفرحة والحب".

وأكمل: "ولا مرة حسيت إني مش في بلدي معاكم، شكرا من القلب لنادي أعطاني الكثير وأخذ مني القليل، إن شاء الله أكون ما قصرت في حق النادي، و أعتذر إن كنت قصرت عن غير قصد".

وأتم: "شكرا للنادي الذي ساهم في عودتي لمنتخب تونس.. النادي الإسماعيلي نادي كبير وعريق، وسأتمني الخير له في كل خطوة قادمة، نادي يستحق كل الخير والتقدير".

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الاسماعيلي الشباب والرياضة عبد المنعم عمارة

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