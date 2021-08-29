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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد الغندور: أرفض إلغاء كأس مصر

خالد الغندور
خالد الغندور

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه ضد إلغاء بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ضد إلغاء كأس مصر".

وتقود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، مخططا لإلغاء كأس مصر هذا الموسم.

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وسيعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الأحد، اجتماعًا هامًا، مع الأندية لحسم مصير البطولات المحلية، ومناقشة الموسم الجديد، في ظل العديد من الارتباطات لمنتخب مصر، فضلًا عن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

وانتهى الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الزمالك باللقب للمرة 13 في تاريخه.

بينما هبط للقسم الثاني، كل من، أسوان، ووادي دجلة، والإنتاج الحربي.

الأهلى الزمالك الدوري وادي دجلة الأهلي والزمالك الدوري الممتاز منتخب مصر أحمد مجاهد اللجنة الثلاثية خالد الغندور

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