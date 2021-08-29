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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: حزين لما حدث مع الزمالك.. والمنافسة كانت شرسة

صدى البلد

أكد ماهر همام، نجم النادى الأهلى السابق، أن المنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى كانت شرسة للغاية بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك.


وقال همام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الصراع كان فى القمة والقاع وذلك يعود لاستراتيجية رؤساء الأندية وهذا الموسم كان ممتع للغاية والجميع كان سعيد ببطولة الدورى".


وأضاف: "مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدورى كان سييء للغاية، والجميع كان يتمني أن يظهر المشهد بطريقة أفضل لأن الدول العربية كانت تتابع ذلك".

 

همام: لا يوجد تنظيم فى الكرة المصرية..وحزين لما حدث مع الزمالك


أكد ماهر همام، أن هناك إخفاق فى الجانب الإدارى بمنظومة الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية.


وقال همام : "لا يوجد تنظيم فى الكرة المصرية بسبب الجانب الإدارى الذى يدير المنظومة، ومن المفترض أن مصر أساس تنظيم المهرجانات ونحن مشهورين بذلك الأمر".


وأضاف: "حزين لما حدث مع الزمالك بعد موسم شاق للغاية أن يكون فى النهاية مشهد التتويج يكون كذلك".

الأهلى الزمالك الشباب والرياضة الدوري الرياضة الكرة المصرية

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