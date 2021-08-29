لو حصلت فى بيتك ..4 أشياء بلغ عنها الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي توعية مستهلك الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوقه و واجباته.

و أوضح الجهاز من خلال بيان له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التي يجب على المشترك ابلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وهى كالاتي:

1-حدوث عطل أو ماس كهربائي في العداد.

2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه سواء من منزلى الى تجارى او العكس.

4-اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من عداد الكهرباء الخاص بالمشترك أو غيره.

وأضاف الجهاز أنه يستقبل شكاوي المواطنين من خلال منافذ تلقي شكاوى التابعة للجهاز وهي :

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني للجھاز من خلال هذا الرابط www.egyptera.org

- البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

- خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).