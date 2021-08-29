لو حصلت فى بيتك ..4 أشياء بلغ عنها الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي توعية مستهلك الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوقه و واجباته.
و أوضح الجهاز من خلال بيان له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التي يجب على المشترك ابلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وهى كالاتي:
1-حدوث عطل أو ماس كهربائي في العداد.
2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.
3- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه سواء من منزلى الى تجارى او العكس.
4-اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من عداد الكهرباء الخاص بالمشترك أو غيره.
وأضاف الجهاز أنه يستقبل شكاوي المواطنين من خلال منافذ تلقي شكاوى التابعة للجهاز وهي :
- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.
- الموقع الإلكتروني للجھاز من خلال هذا الرابط www.egyptera.org
- البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
- خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .
- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).