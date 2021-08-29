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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو حصلت فى بيتك ..4 أشياء بلغ عنها الكهرباء

صدى البلد

 يحرص  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي توعية مستهلك  الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوقه و واجباته.

و أوضح الجهاز من خلال بيان له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التي يجب على المشترك ابلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وهى كالاتي:

1-حدوث عطل أو ماس كهربائي في العداد.

2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه سواء من منزلى الى تجارى او العكس.

4-اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من عداد الكهرباء الخاص بالمشترك أو غيره.

وأضاف الجهاز أنه يستقبل شكاوي المواطنين من خلال منافذ تلقي شكاوى التابعة للجهاز وهي :

-  التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

-   الموقع الإلكتروني للجھاز من خلال هذا الرابط www.egyptera.org

- البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

- خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء شركة توزيع الكهرباء ماس كهربائي سرقات الكهرباء

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