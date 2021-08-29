عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرق الوقاية السليمة من السمنة المفرطة.. فيديو

تشاري التغذية العلاجية
تشاري التغذية العلاجية

قالت الدكتورة نسمة ياسر، استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 3 سموم بيضاء فى الأكل لابد من عدم تناولهم لانهم من مسببات دهون البطن، هي الدقيق الأبيض، السكر الأبيض والملح.

وأضافت نسمة ياسر، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك بعض العادات التى لابد من اتباعها، منها شرب 3 لتر مياه على فترات خلال اليوم، إلى جانب ممارسة جزء من الرياضة فى الروتين اليومى.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية، إلى أن هناك جزء وراثى للسمنة صعب التحكم فيه ولكن الرياضة يمكن أن تتحكم فيه نوعاً ما، أو عن طريق بعض جلسات التخسيس الموضعى.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نسمة ياسر استشاري التغذية العلاجية إن سوء التغذية عند الأطفال يتمثل في نحافة زائدة أو سمنة مفرطة، و التغذية السليمة للأطفال ستجعل وزنه مثاليًا، كاشفة أن عادات خاطئة تتبعها الأمهات لتغذية الأطفال بدافع منها لإطعامه طوال الوقت حتى إن كان الغذاء غير صحي.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السكر والدقيق والمواد المهدرجة من الأطعمة له تأُثير سلبى على صحة الأطفال وتؤثر سلبيًا على الغدد التي إن لم تكتمل ستهدد بناء جسمه في المستقبل.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن خطورة السمنة والنحافة أكبر عند الأطفال من الكبار؛ لأنه في مرحلة النمو العقلي والجسدي فبالتالي في حاجة لأطعمة صحي، وذلك تجنبًا لإصابته بلين العظام أو التأخر عقلي أو مرض السكري، وأشارت إلى أن  السِمنة لدى الأطفال تعتبر من الحالات الطبية الخطيرة التي يصاب بها الأطفال والمراهقون، مكملة أن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة على بداية طريق المشكلات الصحية التي كانت تُعد فيما سبق مشكلات خاصة بالبالغين، مثل السكري ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. 

وفى سياق أخر أشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة ويزيد من معدلات الحرق؛ حيث أن هناك من يستخدمه فى التخسيس وإنقاص الوزن.

 

وتابعت أنه من الزنجبيل من التوابل التي ينصح بها الأطباء فى الوقاية من السرطانات، مثل سرطان القولون والجهاز الهضمي، لافتة إلى أنه إذا تم عمل مشروب منه كل يوم فيحسن من الجهاز الهضمي والحد من حركة الأمعاء ويقلل الغثيان والمغص والإمساك، مؤكدة  أنه من الممكن أن يوضع على السلطة، متابعة أن الزنجبيل له طعم قوي جدا.

نسمة ياسر استشارى التغذية العلاجية 3 سموم بيضاء السكر الابيض الرياضة التخسيس الموضعى

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام خيتافي

تنسيق الجامعات 2021 .. إعلان نتائج المرحلة الأولى بعد قليل .. عبر هذا الرابط

عدو الفلاح يظهر بالليل.. ماهى حشرة خنفساء الملاديرا؟

لبنان.. أول تعليق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

30 سبتمبر أول جلسات قضية الاستيلاء على أموال "غبور مصر"

نقاط التقاء بين الفرقاء..قمة بغداد نقلة نوعية في سياسة العراق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار التوك شو.. تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات.. حقيقة انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ