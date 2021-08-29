طرق الوقاية السليمة من السمنة المفرطة.. فيديو

قالت الدكتورة نسمة ياسر، استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 3 سموم بيضاء فى الأكل لابد من عدم تناولهم لانهم من مسببات دهون البطن، هي الدقيق الأبيض، السكر الأبيض والملح.

وأضافت نسمة ياسر، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك بعض العادات التى لابد من اتباعها، منها شرب 3 لتر مياه على فترات خلال اليوم، إلى جانب ممارسة جزء من الرياضة فى الروتين اليومى.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية، إلى أن هناك جزء وراثى للسمنة صعب التحكم فيه ولكن الرياضة يمكن أن تتحكم فيه نوعاً ما، أو عن طريق بعض جلسات التخسيس الموضعى.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نسمة ياسر استشاري التغذية العلاجية إن سوء التغذية عند الأطفال يتمثل في نحافة زائدة أو سمنة مفرطة، و التغذية السليمة للأطفال ستجعل وزنه مثاليًا، كاشفة أن عادات خاطئة تتبعها الأمهات لتغذية الأطفال بدافع منها لإطعامه طوال الوقت حتى إن كان الغذاء غير صحي.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السكر والدقيق والمواد المهدرجة من الأطعمة له تأُثير سلبى على صحة الأطفال وتؤثر سلبيًا على الغدد التي إن لم تكتمل ستهدد بناء جسمه في المستقبل.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن خطورة السمنة والنحافة أكبر عند الأطفال من الكبار؛ لأنه في مرحلة النمو العقلي والجسدي فبالتالي في حاجة لأطعمة صحي، وذلك تجنبًا لإصابته بلين العظام أو التأخر عقلي أو مرض السكري، وأشارت إلى أن السِمنة لدى الأطفال تعتبر من الحالات الطبية الخطيرة التي يصاب بها الأطفال والمراهقون، مكملة أن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة على بداية طريق المشكلات الصحية التي كانت تُعد فيما سبق مشكلات خاصة بالبالغين، مثل السكري ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وفى سياق أخر أشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة ويزيد من معدلات الحرق؛ حيث أن هناك من يستخدمه فى التخسيس وإنقاص الوزن.

وتابعت أنه من الزنجبيل من التوابل التي ينصح بها الأطباء فى الوقاية من السرطانات، مثل سرطان القولون والجهاز الهضمي، لافتة إلى أنه إذا تم عمل مشروب منه كل يوم فيحسن من الجهاز الهضمي والحد من حركة الأمعاء ويقلل الغثيان والمغص والإمساك، مؤكدة أنه من الممكن أن يوضع على السلطة، متابعة أن الزنجبيل له طعم قوي جدا.