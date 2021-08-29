الشكاوى الحكومية.. إعفاء نجلة مواطن من المصاريف الدراسية.. وإعادة بناء منزل لأسرة فقيرة

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع عدد من الشكاوى والاستغاثات التي تم رصدها، وكذا الواردة إليها من المواطنين، والتي تتعلق بقطاعات مختلفة، ونجحت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات، وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة، وإزالة اسبابها، وخاصة التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

فيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الخاصة بملف الضمان والتكافل الاجتماعي، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة تلقت التماسا من أحد المواطنين، أفاد خلاله أنه من ذوي القدرات الخاصة، ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وغير قادر على تحمل المصاريف الدراسية لنجلته، حتى يتسنى له التقدم بأوراق التحاقها لإحدى مدارس التعليم الأساسي، وبالتوجيه إلى محافظة الأقصر، وجه المحافظ إدارة الطود التعليمية بإعفاء مقدم الالتماس من المصاريف الدراسية، وقبول نجلة المواطن بمرحلة التعليم الأساسي.



وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة رصدت أيضا الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن لإحدى الأسر المقيمة بشارع هدى شعراوي، بحي السلام، بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي يهدد حياتهم، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وفور تلقي الاستغاثة وبالمعاينة على الطبيعة، تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، حيث انتقل فريق عمل الجمعية إلى المنزل محل الاستغاثة بمرافقة مسئول التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبصحبة الفنيين والمهندسين للبدء في أعمال إعادة بناء المنزل.

ورصدت المنظومة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منها سيدة مسنة بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، قام المختصون بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بإنهاء إجراءات إدراج أحفاد المواطنة الأيتام ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وجار إنهاء كافة إجراءات الصرف، علما بان المواطنة تحصل على معاش تأميني ساري الصرف.



وتعاملت المنظومة مع استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والدته تدعى (ث. ش. ب) والبالغ عمرها (71) عاماً، حيث أفاد نجلها أنها أصيبت بفيروس كورونا، بالإضافة إلى اصابتها بفيروس الفطر الأسود، مما أدى لمضاعفات خطيرة بالفك، والحالة متواجدة بإحدى المستشفيات التي لا تتوافر بها الخدمة الطبية اللازمة، وتم التنسيق الفوري مع كل من مدير مستشفى كفر الشيخ العام وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وفور استقبال الحالة تم تشكيل لجنة من استشاري أمراض الباطنة والعزل المختصين بالأمراض الوبائية (كورونا – الفطر الأسود) واستشاري الأنف والأذن والرمد وجراحة الوجه والفكين والمخ والأعصاب، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بفيروس الفطر الأسود، وتم إجراء جراحة عاجلة لاستئصال عظام الفك العلوي بالكامل لاستئصال المنطقة المصابة بفيروس الفطر الأسود وحفاظاً على حياة المواطنة، بالإضافة إلى حجزها بالرعاية المركزة (عزل) ما بعد الجراحة، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم حتى استقرار الحالة الطبية للمريضة.



وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكوى المواطن (م. ج. م) المقيم بشارع الأهرام بمحافظة الجيزة، أفاد فيها أنه متضرر من قيام معرض الموبيليا أسفل العقار المقيم به، من استخدام بدروم العقار لتصنيع الأثاث والموبيليا، وتخزين مواد ضارة بسلامة وصحة المقيمين بالعقار بالإضافة إلى التسبب في ضوضاء مستمرة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، أفاد حي العمرانية بتشكيل حملة مكبرة، وبعد المعاينة على الطبيعة، اتضح قيام مسئولي المعرض باستخدام بدروم العقار لتصنيع وصيانة الموبيليا والاثاث المنزلي والمكتبي، وتخزين المواد المستخدمة في ذلك، وبعض المعدات التي تسبب إزعاجاً للمقيمين بالعقار، وعليه تم عمل محضر غلق للمخالفة، وتم تنفيذ الغلق والتشميع ومصادرة المعدات المرتبطة بممارسة الأنشطة المخالفة.