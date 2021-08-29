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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

حذرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، من مستويات مثيرة للقلق من حيث الاحتياجات الإنسانية بين مجتمعات النازحين، بما في ذلك المأوى، في وقت يجبر فيه القتال بمحافظة مأرب في اليمن المزيد من الأشخاص على الفرار.

وقالت المفوضية، إنه منذ بداية العام، نزح ما يقرب من 24,000 شخص بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية في محافظة مأرب - وهي المنطقة التي تستضيف بالأصل ربع عدد النازحين داخلياً في اليمن والبالغ عددهم أربعة ملايين شخص - وذلك بعدما التمسوا الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيماً عشوائياً.

وبحسب المفوضية، أظهر تقييم حديث للاحتياجات أجرته المفوضية أن الأوضاع في تلك المخيمات يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص. أما عدد المآوي فهو غير كافٍ، والعديد منها لحقت بها أضرار إضافية جراء الفيضانات وحوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق.

ونظراً لندرة الموارد من جانب الشركاء في المجال الإنساني، فقد اضطرت عشرات العائلات النازحة لبناء مآويها الخاصة بها، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة.

ولفتت المفوضية إلى أن هناك نقصا في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية. ولا يمكن لمنظمات الإغاثة الوصول سوى إلى 21 بالمائة فقط من السكان، وذلك بسبب حالة انعدام الأمن السائدة، حيث نزحت هذه العائلات بالقرب من خطوط المواجهة النشطة. 

ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى ضمان إمكانية الوصول دون عوائق إلى المخيمات للتمكن من إيصال المساعدات الحيوية على نحو آمن.

ومع بناء تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد الخوف بين السكان من خطر الطرد مها. كما يعد الطرد من المساكن مصدر قلق رئيسي في المراكز الحضرية أيضاً، حيث ارتفعت الإيجارات بعد موجة النزوح الأخيرة. وصلت نسبة العائلات النازحة الغير قادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم إلى مستوى هائل بلغ 85% وذلك نظراً لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل. وسوف يؤدي المزيد من النزوح الناجم عن الطرد من المساكن إلى استنفاد مواردهم وارتفاع مستوى احتياجاتهم.

تشكل النساء والأطفال 80 بالمائة من مجمل النازحين، ومع محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، فإنهم يعانون أكثر من غيرهم من الاكتظاظ الناجم عن ذلك، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه.

مأرب اليمن النازحين الإنسانية الاحتياجات اللاجئين المفوضية كارثة

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