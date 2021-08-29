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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ شيما صابر بجزر المالديف

صدى البلد

نشرت الإعلامية شيما صابر صور لها من خلال رحلتها للمالديف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت شيما صابر في الصور بفستان أخضر في أبيض مكشوف البطن، وشعر منسدل علي الاكتاف.

كانت الإعلامية الرياضية شيما صابر، علقت على الاتهامات الموجهة لزوجها رامي صبري مدافع نادي انبى بالتفويت للنادي الأهلي خلال مباراة فريقه مع الأهلي.

 

وكتبت "شيما صابر" عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”: "في ناس بالنسبة ليها كرة القدم ٢٠ لاعب بيجرو ورا كورة وإلى يجيب جون بيكسب وفي ناس فاهمين إن كل لاعب في الملعب بيكون ليه دور بيحدده المدير الفني قبل اللقاء".


وأضافت: "في لقاء الاهلي رامي كان ماسك بواليا إلا في الكور الثابتة كان بيلعب على ياسر إبراهيم لأنه الأخطر في الحتة دي وفي زميل تاني دوره يمسك بواليا ودي تعليمات لازم تتنفذ.. وفي الهدف الأول رامي كان باين إنه يطلع مع بواليا أو يمسك ياسر ولو كرة جت لياسر وقتها هيكون هو إللى مقصر!!"

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